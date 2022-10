Memo Remigi nella bufera | palpeggia in tv Jessica Morlacchi | cacciato dalla Rai

Con grande rigore, tradendo dispiacere ed emozione ha detto: 'Come avrete notato da lunedì,non fa più parte del nostro gruppo di lavoro., in questo studio, si è reso responsabile ..., dalla musica alla tv GESTO DI DISPREZZO 'Grande Fratello Vip', Elenoire sputa dopo il passaggio di Nikita SORPRESE E LACRIME 'Gf Vip', le emozioni dell'undicesima puntata SFIDE ED ...Memo Remigi è stato cacciato da Oggi è un altro Giorno: il cantante ha palpato il sedere di Jessica Morlacchi. Serena Bortone, conduttrice del programma, lo ha annunciato in diretta confermando le ..."Non c'è niente da spiegare, abbiamo sempre avuto un'atmosfera goliardica tra noi, tra gli affetti stabili, si scherza e ci si fa degli scherzi. È stato un gesto involontario". Memo Remigi, 84 anni, s ...