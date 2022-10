Juventus | è tempo di riflessioni sul futuro di Allegri

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “Il 13 novembre dovremo essere tra le prime quattro della classifica per giocarci lo scudetto da gennaio in poi e dovremo aver passato il turno in Champions League“. Queste sono le dichiarazioni di Massimilianoalla vigilia della prima di campionato contro il Sassuolo, che delineano un inizio di stagione con ambizioni e prospettive molto più alte rispetto ai risultati poi ottenuti. Possiamo perciò dedurre, per ammissione dello stesso allenatore, anche se non in maniera diretta al 100%, che per programmazione societaria, mercato estivo e qualità della rosa laaveva in mente un progetto sportivo ben diverso da quello che si sta poi verificando, mettendo in risalto i numerosi errori fatti dalle diverse componenti societarie, in primis quelle tecniche.Agnelli Società Disastro, ...