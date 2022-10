Ernst Knam | la sua crema pasticcera è perfetta e non usa la farina

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Per unanon usa laPer unaindimenticabilenon adopera la. Sì, ma allora che cosa ci mette, chiederete voi? La risposta breve è: amido, di mais e di riso. La risposta lunga è che ogni cuoco e ogni pasticciere vuole distinguersi dagli altri. Forse levare ladalla ricetta dellaè uno dei modi in cui il maestropunta a contestare a Iginio Massari lo scettro di maestro supremo e guru indiscusso della pasticceria italiana (e anche europea, probabilmente). Abbiamo scritto “punta”, perché strappare di mano lo scettro a uno come ...