Ciriani | Ipotesi rinvio multe ai no vax per problemi tecnici

"C'è l'di rinviare le multe perché credo ci siano problemi tecnici rispetto all'invio delle multe ... però attendiamo il testo da parte del ministero": lo ha detto a Sky TG24 Luca, ...Un emendamento del governo, annunciato dal ministro, in questo senso potrebbe infatti essere inserito nel decreto aiuti ter in discussione alla Camera. Ma c'è anche chi, come la Lega, chiede ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Meloni a gennaio l’aveva definita “estorsione di Stato”. Altra conferma del mutato approccio alla gestione di quel che resta della pandemia ...