Napoli | Raspadori | “Le armi in Ucraina si devono fermare | serve il dialogo”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Lefermarsi e deve riprendere il. Facciamo sentire forte la voce dicontro la guerra”. Lo ha detto Giacomo, attaccante del, in un appello alla partecipazione alla manifestazione per la pace promossa dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e fissata per venerdì alle ore 11 a Piazza del Plebiscito nel capoluogo campano, nella quale si chiederà il cessate il fuoco. SportFace.

...del match(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti Ballottaggi: Kvaratskhelia -55% - ...PROBABILI FORMAZIONI: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone,. All. Spalletti. RANGERS : McGregor; Tavernier, Davies, King, Barisic;...La società del Napoli fa tanto oggi e protegge i suoi giocatori, a me non accadde così, c’erano tante cose da pensare. Io fui mandato alla Sampdoria perchè con quei soldi pagavano gli stipendi, ...Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle possibili scelte di mister Spalletti in vista della partita di stasera contro i Rangers.