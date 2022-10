Iran | folla in marcia verso la tomba di Mahsa Amini I video

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Un lungo serpentone composto da migliaia di persone che si sono messe inil cimitero dove si trova ladiMini, la ragazza uccisa inper non aver indossato in maniera corretta il velo. Le immagini dellahanno fatto il giro del mondo confermando la voglia di ribellarsi di una parte consistente della societàiana nonostante le minacce e intimidazioni (tratto da Twitter)

