Il processo di Harvey Weinstein a Los Angeles può cambiare il suo destino

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il magnate hollywoodiano caduto in disgrazia, cui è stato concesso un appello per la condanna a 23 anni a New York, deve rispondere di altre 11 accuse di crimini sessuali. Ma potrebbe tornare in libertà

A sua detta, infatti, tutte le donne che hanno avuto rapporti consarebbero state ... inoltre, sono state presentate alla giuria le citazioni delle donne che testimonieranno nel, ...... così, additando il suo cliente in sedia a rotelle, il difensore diWeinstein, Mark Werksman,... Aldi Los Angeles - il secondo dopo la condanna a New York a 23 anni di carcere - Werksman ...Il magnate hollywoodiano caduto in disgrazia, cui è stato concesso un appello per la condanna a 23 anni a New York, deve rispondere di altre 11 accuse di crimini sessuali. Ma potrebbe tornare in liber ...Il processo contro Harvey Weinstein inizia con le dure parole del suo avvocato contro Hollywood e le sue accusatrici.