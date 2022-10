“Vigliacca” GF Vip 7 | Pamela Prati esplode dopo la rivelazione di Alfonso Signorini

(Di martedì 25 ottobre 2022)e Patrizia Rossetti, lite continua al GF Vip 7: nella puntata di ieri un nuovo violento scambio di accuse. Pernon sono giorni facili. Solo ieri Dagospia aveva rimbalzato la voce di un cachet record e di un’operazione pulizia che Mediaset starebbe portando avantiil caso Mark Caltagirone. A Lume Di Candela su Dagospia si chiede come maiabbia “gestito in maniera così disastrosa il casoal GFVip, assecondando la debolissima versione della fu primadonna del Bagaglino”. “Tutta colpa di una pioggia di condizioni contrattuali, avvocato presente in studio. In precedenza c’era stata una richiesta danni da parte della showgirl dicono di milioni di euro. Sì, milioni di euro. Prima dell’ingresso nella casa il ritiro delle ...

GF, la proposta di Soraia a Luca Salatino/ "Vieni a vivere con me..." Luca Salatino nelle ... "Non puoi giustificare tutto con la scusa che sbrocchi, è una scusa" comincia il pugile, ...GF, amaro sfogo nella notte: concorrente vuole andare via Oltre alla squalifica di Ginevra ... Però penso che potrei passare da'. La Rossetti ha poi tentato di minimizzare: 'Sai quante ... I consigli di Luca Salatino a Charlie Gnocchi - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 L’appuntamento con Radio Coatta di questa mattina è un po’ atipico. Luca, infatti, ha bisogno di parlare con Charlie e approfitta della radio per intavolare con lui un discorso che gli sta particolarm ...Patrizia Rossetti vuole abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. La puntata andata in onda ieri sera è stata interamente dedicata all'abbandono di ...