Mkyhtaryan | “Altro che Barcellona! Lo sarà domani”

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Onestamente non ho mai pensato che arrivando all’Inter avrei giocato sempre titolare in Champions, ma è una scelta del mister. Io provo ad aiutare la squadra con la mia esperienza”. Così Henrikh Mkhitaryan ai microfoni di InterTV alla vigilia della gara con il Viktoria Plzen. Il match in programmaalle 18:45 potrebbe rivelarsi decisivo per la qualificazione dei nerazzurri. Proprio in questo senso proseguono le dichiarazioni dell’armeno che dice: “Fino ad adesso abbiamo fatto bene e possiamo migliorare anche, che è una partita più importante di quelle con il Barcellona. Dobbiamo fare di tutto per vincere”. mkhitaryan inter barcellona champions Le ambizioni dell’Inter ed il suo stato di forma “Vogliamo arrivare il più in alto possibile, anche se non è facile perché dobbiamo migliorare, imparare e studiare. Possiamo fare di più. ...