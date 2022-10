Meloni | Da inizio anno 71 suicidi in carcere | indegno di una nazione civile

(Di martedì 25 ottobre 2022) "Dall'di quest'sono stati 71 iin. E'di una, come indegne sono spesso le condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria". Lo dice il premier Giorgia, in...

... Giorgia. Nella comunicazione il Presidente dell'INT Riccardo Alemanno ha esteso a tutto l'Esecutivo un augurio per l'dei lavori. Il rappresentante dell'INT ha inoltre espresso, a nome ...In Aula anche un ringraziamento a Mattarella e Draghi Discorso del presidente del Consiglio Giorgiain Aula prima dell'del dibattito sulla fiducia, prima alla Camera e poi al Senato. Un ...Nelle dichiarazioni programmatiche Meloni ha sottolineato come fra i pesi maggiori "che sento gravare oggi c’è anche quello di essere la prima donna a capo del governo di questa nazione", ha detto.“Il sud non più visto come un peso per il paese, ma una risorsa. Il sud esporta manodopera e intelligenze, risorse che servono proprio al sud. Servono ...