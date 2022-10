Il Comitato Acqua Bene Comune protesta ma trova un ‘muro di gomma’ VIDEO

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutovento – Momenti di concitazione questo pomeriggio nella sede Eic, in via Traiano, luogo nel quale si è rito il neo direttivo Ato. Presente anche una folta delegazione delche aveva annunciato un sit in dicontro la vendita del 49% dell’dell’intera provincia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso e reso la situazione delicata è stata la mancata ammissione delle stampa nella sala, se non per effettuare foto e riprese preliminari. Da lì è scattata ladi padre Alex Zanotelli e del presidente Seneca. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...nella notte ha soccorso 22 migranti che erano partiti su un gommone fatiscente che imbarcava.dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato l'intenzione di convocare al più presto un......di ArciTerritoriale Catania ePopolare 'Antico Corso'. Fino a qualche anno fa i locali che ospitavano la tomba, sono stati utilizzati, prima come vano per le vasche dell'del ...“Oggi saremo ancora una volta insieme al Comitato Sannita Acqua Bene Comune a manifestare per l’acqua pubblica! Diamo appuntamento a tutte e tutti a partecipare al presidio a via Traiano alle 15:30 in ...Per dare corpo a un sogno nuovo, la Lega Navale Italiana, sezione di Varazze ha deciso di puntare sulla classe velica più vecchia del mondo: l’autunno delle regate in Marina di Varazze quest’anno vedr ...