Cinema | Identibye di Sajjad Shahhatami vince il Premio Fausto Rossano 2022

(Di martedì 25 ottobre 2022) “” del regista iranianosi aggiudica la statuetta come miglior cortometraggio alla ottava edizione del “”. “un cortometraggio coraggioso, capace di andare oltre le frontiere del già detto senza mai cadere nelle trappole del ragionamento dicotomico sull’identità sessuale e del pensiero manicheo., come lo stesso titolo ci indica, affronta il tema dell’identità di genere dicendole addio, salutandone le forme binarie troppo spesso inconsapevolmente radicate nei nostri paradigmi biologico-culturali”. Si legge così tra le righe della motivazione della giuria presieduta da Titta Fiore (giornalista e Presidente Film Commission Campania), Stefano Bory (professore sociologia dei processi culturali), Agnese Nano (attrice), ...

