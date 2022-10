Bigon | «Napoli più forte dell’anno scorso»

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’ex allenatore delha parlato degli azzurri di Luciano Spalletti che sono momentaneamente primi in classifica in Serie A A La Gazzetta dello Sport ha parlato Alberino. Lunedì prossimo compirà 75 anni e si sta godendo il “suo”, lui che è stato il mister del secondo e ultimo scudetto partenopeo del 1990. SCUDETTO POSSIBILE – «Questa squadra ha le doti per imporsi fino alla fine, è composta da un gruppo di giovani che ha fame di successi. La società ha creato i presupposti per qualcosa di importante e questa può essere la volta buona per riportare lo scudetto a».PIU’– «Direi proprio di sì. I nuovi arrivi in attacco e Kim, che è la rivelazione del reparto arretrato, sono dei calciatori ...

