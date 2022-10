Globalist.it

Anche in questo caso non mancano errori storici e inesattezze, sorprendenti per la qualità dei firmatari del. Al punto 1 si dice che l'dovrà essere neutrale, potrà entrare nella ...Preghiamo, continuiamo a pregare per l'così martoriata". Al presidente francese il Papa ha ... il messaggio per la Giornata mondiale della pace 2022, ilsulla Fratellanza umana per la ... Ucraina, il documento di Cacciari e gli altri sorprende per la fumosità e la montagna di errori Un documento redatto da numerosi intellettuali, tra cui spicca il nome di Cacciari, che dovrebbe costituire una sorta di piano negoziale per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina ...Quella tra il Pontefice e il presidente francese è la terza udienza privata in Vaticano dal 2018 a oggi: al centro dell'incontro la strategia e le azioni da mettere in campo per il cessate il fuoco La ...