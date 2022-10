Troppi camion sul ponte | la struttura crolla | le immagini dell' incidente nelle Filippine

RaiNews

Secondo le indagini preliminari, al momento del crollo avrebbe superato le 40 tonnellate mentre il limite consentito è di sole 20. 24 ottobre 2022Secondo il sindaco della città filippina di Bayambang, le indagini preliminari indicherebbero che il peso degli autocarri al momento del crollo avrebbe superato le 40 tonnellate, mentre il limite ... Filippine, ci sono troppi camion sul ponte: superate le 20 tonnellate. Il crollo è inevitabile Non avrebbe sopportato l’eccessivo peso sfracellandosi sotto le ruote dei camion in transito. È quanto accaduto nelle Filippine, a Bayambang nella provincia di Pangasinan, dove un ponte non ha retto s ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...