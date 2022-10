DMove.it

... ecco la ricetta proposta dalla nuova RAV4 GR Sport 2023 Dopo Yaris Cross e, ora l'allestimento GR Sport è pronto a debuttare anche sullaRAV4 Hybrid : per fine anno il listino del SUV ...Nei giorni scorsi ho provato la nuovaCross e, se avete guardato il video o letto l'articolo, saprete che è un'auto dai grandi contenuti e che ho molto apprezzato. Il piccolo neo di un'insonorizzazione perfettibile non ne ... Toyota Corolla Cross, SUV ibrido della quinta generazione: concretezza e solidità con in testa la famiglia La seconda generazione del suv compatto dovrebbe arrivare nel 2023. Potrebbe ispirarsi alla concept Small SU EV e avere anche una variante 100% elettrica ...Accanto ai tre modelli specifici GR Yaris, GR86 e GR Supra c'è anche la linea di allestimenti sportivi GR Sport già disponibili per Yaris, Yaris Cross, Corolla, C-HR e Hilux, ai quali si aggiunge ora ...