Morte di Francesco Valdiserri | la commovente lettera del padre

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il 18enne è stato travolto nella notte tra mercoledì e giovedì Ha scosso non di poco l’opinione pubblica ladiValdisserri, 18enne travolto a Roma da una macchina guidata da una ragazza in status di ebrezza.Valdisserri era figlio di due noti giornalisti del Corriere della sera: Paola Di Caro e Luca. Quest’ultimo ha voluto ricordare il figlio tramite un articolo uscito oggi, 24 ottobre. Laperera un ragazzo puro.Non l’ho detto io, ma chi ha dato di lui questa definizione è arrivato al centro del cuore di Fra. Le poche volte che ho litigato con lui è perché io facevo il cinico quando lui difendeva sempre i più deboli, a partire dalle squadre di calcio più scarse che ...

... alloro in Giurisprudenza ad appena vent'anni; prima ancora, il primato era condiviso da... che sono state soffocate dall'ansia, che sono arrivate a preferire lapiuttosto che a dover ...... genitori: la madre Ninetta é morta di Alzheimer, l'abbandono del padre/ Lutto perfratello ... Il regista era un cattolico praticamente e aveva due figli adottivi,detto Pippo e Luciano. ...Ha scosso non di poco l'opinione pubblica la morte di Francesco Valdisserri, 18enne travolto a Roma da una macchina guidata ...E’ morta Maria Teresa Letta, sorella di Gianni: era vicepresidente della Croce Rossa, ex professoressa di lingue straniere E’ morta a 84 anni, Maria Teresa Letta, vice presidente nazionale della Croce ...