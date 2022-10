Meloni | l’errore che non deve commettere

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 24 ottobre 2022) C’è una pericolosa idea che gira per l’Europa e molto per l’Italia delle buone opinioni, e cioè che il governo della, il governo delle «destre», si debba accreditare. Non basta il consenso popolare, non basta la maggioranza, serve l’accondiscendenza di una fantomatica classe dirigente, che saprebbe mangiare a tavola. È l’unico vero grande rischio che sta correndo in queste ore il primo governo eletto dagli italiani da due lustri. E cioè quello, dopo aver ottenuto il consenso popolare, di cercare quello dell’establishment. Mentre scriviamo, si giocano le carte più importanti dell’esecutivo: capi di gabinetto, uffici legislativi, segreterie tecniche e portavoce. Qualche centinaio di persone che non solo muovono la macchina pubblica, ma la raccontano ai giornali e per questa via trasmettono l’idea di ciò che sta facendo o non facendo il governo. L’esecutivo Draghi ...