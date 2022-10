La banca dati che scopre i colpevoli. 'Impossibile non lasciare tracce' - Cronaca - quotidiano.net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il direttore Renato Biondo: colleghiamo campioni genetici a scene del crimine. La precisione Al ...Sarebbero miliardi di utili che svanirebbero dopo essereper certi. Con i tassi BCE sin qui ... basta un clic per spostare miliardi presi fino all'1% e depositarli presso il conto della... La banca dati che scopre i colpevoli "Impossibile non lasciare tracce" Che ci vuole È sufficiente disporre di una buona banca dati (input) e di un algoritmo in grado di mettere in rapporto il caso concreto con casi analoghi già giudicati in precedenza (metodo induttivo) ...L’applicazione dell’intelligenza artificiale al modo forense sta cominciando a vedere la luce con diversi progetti in fase sperimentale, almeno ...