Golf | Rory McIlroy vince la CJ Cup 2022 e torna al numero 1 del mondo!

(Di lunedì 24 ottobre 2022)ce l’ha fatta. Non solo è lui il campione della CJ Cup con lo score complessivo di -17, ma il nordirlandesea occupare la prima posizione del ranking mondiale. Prima di oggi era stato in vetta per 106 settimane, con il 18 luglio 2020 ultimo giorno di regno prima d’ora. Prosegue in questo modo la sua rincorsa a Dustin Johnson, che è fermo a quota 135; un po’ più complicato arrivare a Greg Norman (331), impossibile andare a prendere Tiger Woods (683, un record che forse rimarrà in eterno). Il tutto, naturalmente, nell’era dell’OWGR, che è stato istituito il 9 aprile 1986. A favorire l’approdo alla posizione di testa dell’OWGR c’è anche il fatto che l’uomo che viene destituito, Scottie Scheffler, chiude al 45° posto con lo score di -1; troppo lontano per mantenere la leadership, terminata dopo 30 settimane in cui, a un ...