Gas | annuncio Ue sul tetto fa calare subito il prezzo

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Apre in forte calo il gas naturale al Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di novembre cedono l’11,95% a 100 euro al MWh. Un livello che non si toccava dallo scorso 14 giugno. E’ il primo effetto xddell’dell’Unione europea sul price cap “dinamico” e “temporaneo”. Il price cap dinamico Ilaldel gas, ossia il price cap, nella sua versione dinamica temporanea è riuscito a sopravvivere alle riserve tedesche ed è chiaramente citato nelle conclusioni finali del Consiglio Ue. È stato stabilito che il “” non deve mettere a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, non deve comportare un aumento complessivo del consumo di gas, non deve impedire i flussi di gas intra-Ue basati sul mercato e non deve pregiudicare la stabilità e l’ordinato funzionamento dei mercati dei derivati ...