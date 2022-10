Ballando con le stelle Marta Flavi sbotta contro Guillermo Mariotto

Giampiero Mughini ale stelle ricorda la sua mamma, poi fa una confessione e fa commuovere Fabio Canino. Giampiero Mughini è un noto scrittore, il quale è uno dei protagonisti di questa edizione di...Come al solito, una parte della puntata è stata dedicata ale stelle e nello specifico alla puntata andata in onda la sera precedente. Ebbene, in studio c'è stato uno scontro piuttosto ...Giampiero Mughini a Ballando con le stelle ricorda la sua mamma, poi fa una confessione e fa commuovere Fabio Canino. Giampiero Mughini è un noto scrittore, il quale è uno dei protagonisti di questa e ...Rosanna Banfi, la dedica e l'esibizione del ballo ispirato alla malattia. "Per chi lotta e per chi non ce l'ha fatta". Nella serata di sabato 22 ottobre è andata in onda una nuova puntata di ...