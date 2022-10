Superlega | Milano rialza la testa e passa a Modena

Questa volta i milanesi non si fanno intimidire, Modena non riesce nel cambio palla e cosìchiude mantenendo quel + 4 conquistato nelle prime battute del set. Terzo set, Modena subito avanti 3 ...... soprattutto nel finale di quarto e quinto set,è stato più lucida fisicamente e mentalmente.5 punti e mercoledì sera giocherà sempre al PalaPanini contro Trento nella 5° Giornata diNonostante Lagumdzija e il vantaggio nel quarto set Modena deve abdicare in casa contro la squadra di Piazza. Le altre partite in corso ...Milano espugna il PalaPanini al termine di una gara incredibile nel suo svolgimento. Tanti gli errori da una parte e dall’altra, tanti i capovolgimenti di punteggio sino al finale thriller. Vittoria p ...