Mattarella | ' Realizzare con perseveranza percorsi di pace'

(Di domenica 23 ottobre 2022) Roma, 23 ott (Adnkronos) - "La sfida è sempre la stessa:condi, attraverso un impegno collettivo della comunità internazionale che valorizzi il dialogo, i negoziati, il ricorso alla diplomazia in luogo delle armi". Lo ha detto Sergioall'incontro 'Il grido della'. "Si tratta di un lavoro faticoso, che richiede cura e opera paziente, perché laè tale soltanto se porta con sé l'antidoto contro l'insorgere di nuove guerre, se è sostenibile nel tempo e ampiamente condivisa", ha aggiunto il capo dello Stato.

La Francia ha collaborato con Sant'Egidio per corridoi umanitari e il presidente ... ha incontrato anche Papa Francesco e il presidente della Repubblica Sergio...che ha sempre dichiarato di battersi per la parità di genere ma che non è riuscita a...non ha avuto da eccepire e quindi il governo ha potuto giurare già il giorno seguente al ... Giorgia Meloni è entrata nella storia. È la prima donna che ricopre la carica presidente del Consiglio dei ministri in Italia.