Luce e gas | aumenti del 400% in 24 ore | una colossale truffa che va fermata

(Di domenica 23 ottobre 2022) Non è possibile chee gasno delnel giro di 24 ore. È unaai danni dei consumatori che il nuovo governo deve fermare – Finora la politica, anziché scoprire le complicità, chiede di intervenire per contribuire al pagamento delle bollette. C’è chi potrà pagare l’energia elettrica ma non il mutuo. Tante aziende persino l’ENI, di proprietà dello stato, e l’Enel, a partecipazione statale, hanno la sede fiscale in Olanda ed evadono Il fisco legalmente, anziché venire incontro ai cittadini con loro utile di bilancio di sette miliardi di euro. Non dimentichiamo che il nostro è un parse corrotto. Ora migliaia di piccole imprese chiuderanno mettendo sul lastrico tante famiglie. La figura di merda senza precedenti di Lis Truss sia di monito a chi crede di potere abbassare le ...