Tre persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incendio a Catanzaro

(Di sabato 22 ottobre 2022) È di tre morti eferiti il bilancio di undivampato nella notte a, in una abitazione di via Caduti 16 marzo 1978, nella zona sud del capoluogo calabrese. Secondo le prime informazioni le vittime avevano 12, 14 e 22 anni. Tra i ricoverati una bambina, trasportata in ospedale con l'elisoccorso. Le squadre dei Vigili del fuoco del comando disede centraleintervenute poco prima delle ore 1.30 dopo aver ricevuto la segnalazione dell'che ha interessato un appartamento situato al quinto piano di uno stabile. All'interno dell'appartamento un nucleo familiare composto da setteletratte in salvo di cui due, con ustioni gravi, ...

Consilium.europa.eu

Quattro letratte in salvo di cui due, con ustioni gravi , trasferite nei centri grandi ... Nulla da fare, invece, per gli altricomponenti del nucleo familiare, tutti giovani, deceduti all'...di Il rogo è divampato nella notte al quinto piano di uno stabile. L'appartamento era abitato da un nucleo familiare composto da setteÈ dimorti e quattro feriti il bilancio di un incendio divampato nella notte a Catanzaro, in una abitazione di via Caduti 16 marzo 1978, nella zona sud del capoluogo calabrese. Le squadre ... Ucraina: l'UE sanziona tre persone e un'entità in relazione all'uso di droni iraniani nell'aggressione russa Le sette persone facevano tutte parte dello stesso nucleo familiare. Due dei quattro feriti sono in condizioni gravi e sono stati trasferiti in elicottero nei centri grandi ustionati di Bari e Catania ...sono impiegate 60 persone. Sicuramente, gestendo un'azienda devo seguire tante cose. Avevo studiato ragioneria, ma poi all'epoca non ho mai pensato di iscrivermi all'università. Una domenica di tre ...