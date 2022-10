MovieNerd da Paura | “Cursed – Il Maleficio” di Wes Craven

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) E si chiude la prima settimana di “da” con un cult direttamente dal cuore degli anni Duemila. Dopo vampiri succhiasangue e terrificanti morti viventi, a completare questa triade dell’orrore arrivano infatti i lupi mannari di “– Il“, film horror del 2005 diretto dal maestro del brivido Wes. Il film, scritto e prodotto da Kevin Williamson (Scream, Dawson’s Creek, The Vampire Diaries), nonostante i nomi promettenti e un nutrito cast di star in voga in quegli anni (da Christina Ricci a Joshua Jackson, ma anche Milo Ventimiglia e Jesse Eisenberg) fu un flop, affossato principalmente da un processo produttivo da incubo. Come di consueto, ecco la sinossi: “Due ragazzi di Los Angeles vengono attaccati da un lupo mannaro e trasformati in licantropi. Inizialmente ...