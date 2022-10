Giorgia Meloni emozionata non sbaglia nulla al giuramento | sobrietà in total-black e taglio netto con il berlusconismo

(Di sabato 22 ottobre 2022). Ma anche consumata professionista. E dunque non hato nientealla cerimonia del. È in, iper-istituzionale nel suo tailleur pantaloni....

... il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio, sul nuovo esecutivo formato da. 'C'è da girarci poco intorno. Possiamo anche dire ..."Congratulazioni a, la prima donna premier in Italia. L'Europa sta affrontando enormi sfide. Aiutiamo i nostri cittadini e sosteniamo l'Ucraina rimanendo uniti e determinati. L'Europa ha bisogno dell'...Voce emozionata ma sicura. Frasi imparate a memoria. Emozionata Giorgia Meloni ma anche consumata professionista. E dunque non ha sbagliato niente Meloni alla cerimonia del giuramento. È in total ...Pronta la reazione al giuramento del nuovo governo Meloni da parte dell’Europa. “Congratulazioni a Giorgia Meloni, la prima donna premier in Italia. L’Europa sta affrontando enormi sfide. Aiutiamo i ...