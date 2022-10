Boldrini | “È il governo della destra retrograda | autarchica e un po’ grottesca”

(Di sabato 22 ottobre 2022) ROMA – “Ministero dell’agricoltura esovranità alimentare… che vuol dire? Metteranno fuori legge l’ananas? Ministero delle pari opportunità insieme a famiglia e natalità: siamo a Roma o a Varsavia? È ile un po’”. Lo afferma sul suo account Twitter l’ex presidenteCamera dei Deputati Laura, deputata del Partito Democratico. E in un altro tweet aggiunge: “Giorgia Meloni, prima volta di una donna Presidente del Consiglio. Una novità che però non si traduce con una maggiore presenza femminile nel suo. Peccato, un’occasione persa. Buon lavoro”. L'articolo L'Opinionista.

Su 26 componenti del governo - al netto di Meloni e Mantovano - per quanto riguarda la provenienza partitica, ci sono 5 'tecnici', 9 di Fratelli d'Italia, 5 di Forza Italia e 5 della Lega.