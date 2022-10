GF Vip 7 | chi è il più votato di lunedì 24 ottobre? I sondaggi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il televoto della puntata di24del Grande Fratello Vip vede sfidarsi Amaurys Perez, Attilio Romita, Carolina Marconi, Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà. Il piùdal pubblico guadagnerà l’immunità dalle prossime nomination, evitando così di finire al televoto per l’eliminazione di giovedì 27. Cosa dicono ipubblicati in rete su Forumfree, RealityHouse e Isa e Chia? Chi sarà il prossimo concorrente a dover abbandonare definitivamente la casa del GF Vip 7 dopo Cristina Quaranta, eliminata nel corso della decima puntata? Di seguito le percentuali aggiornate e alcune considerazioni su chi rischia di più di uscire tra Amaurys, Attilio, Carolina, Edoardo e Giaele. Grande Fratello Vip, il piùdella puntata del 24: i ...

Come si legge, lui non si oppone alla convalida, d'altronde da mesi lui non vive più nell'appartamento,sta occupando abusivamente è Ambra'. La Slitti aveva reso nota la situazione con un lungo e ......lite Amaurys Perez ha cercato di consolare Carolina Marconi nella Casa del Grande Fratello... Maseica*o sei Ma non è la prima volta che lo fa, che ti manda a fare in cu*o e dopo due ...Cosa è successo fra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi Nella notte i due gieffini hanno avuto una lite furibonda!Momenti di paura al Gf Vip, dove nella notte Amaurys Perez ha cominciato a sbroccare contro Charlie Gnocchi facendo spaventare in maniera incredibile tutti gli altri concorrenti. Mentre ...