VIVA RAI2 | FIORELLO | “SCELTA CHE MI RENDE FELICE AL TG1 AUGURO DI TROVARE RISPOSTE…”

(Di giovedì 20 ottobre 2022)con un comunicato ringrazia i vertici Rai per la fiducia, si dicedi rientrare in tv cone al Tg1 che tanto ha rumoreggiato risponde con diplomazia. Ringrazio la Rai, soprattutto l’AD Carlo Fuortes e Stefano Coletta, per avermi dato la possibilità di tornare in RAI e di farlo su Rai 2. È unache mi, io amo le prime volte, anche se in realtà si tratta di un ritorno. Nel 1992 feci Il nuovo Cantagiro e oggi, dopo un lungo giro di 30 anni, approdo al mattino presto di Rai 2 con un progetto a cui tengo molto, e che come fu conRadio 2 eRaiPlay, ha quel sapore gioioso di un nuovo inizio. Infine, ringrazio i giornalisti del Tg1 per le parole di stima nei miei confronti, contenute nella ...

Fiorello torna in tv con lo show "". Buone notizie per l'affezionato pubblico di Fiorello , pronto a tornare in Rai. E stavolta senza proteste (si spera). Con buona pace dei giornalisti di ..., e così abbiamo già il titolo' commenta Fiorello confermando il nuovo programma per la Rai annunciato poco prima dall'ad Carlo Fuortes nel presentare in Cda il nuovo progetto dell'artista. '...Non andrà in onda su Rai 1 e non si chiamerà Viva Asiago 10!. Dopo giorni di polemiche, lettere e passi indietro, la protesta del sindacato dei giornalisti del Tg1 ha infine dato i suoi frutti. Gioved ...“Fece tutto da solo, senza dirci nulla. Ha inviato la sua ricetta via email al programma perché voleva condividere la sua arte” ha ricordato oggi con commozione la madre. Il premio è stato annunciato ...