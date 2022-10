Da ' Zero tituli' a ' bischero' fino a ' Spallettoneee' | Mou contro Luciano | questa è una sfida da Amici Miei

Motorsport.com - IT

"Graaande Spallettone, graaande: ma che vuoi vincere tutte le partite". "Ma stai bono te, che sei pericolosooo". Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando ...E come scrive la Gazzetta dello Sport , i famosi "" Mourinho li tirò fuori nel 2009 prendendo spunto dal recente match contro la Roma di Spalletti. Che anni dopo potrebbe prendersi una ... F1 | Mercedes zero pod: zero tituli, zero vittorie. E ora si cambia La lista finale dei migliori talenti del calcio internazionale che si contendono il prestigioso trofeo assegnato da Tuttosport ...