Calciomercato Juventus | due possibili cessioni in prestito a gennaio!

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Quello di gennaio si prospetta essere unin cui laproverà ad alleggerire la rosa, mandando a giocare tutti quei ragazzi che finora hanno trovato pochissimo spazio. Due giocatori sicuramente interessati a questa situazione sono Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001, e Matias Soule, attaccante classe 2003, entrambi aggregati in pianta stabile nella prima squadra. FagioliJuve, Empoli su Fagioli e Soulé I due hanno collezionato in totale, fra campionato e Champions League, 9 presenze in stagione, 5 per Soule e 4 per Fagioli, bottino che di certo non gli permette di crescere e poter dimostrare il loro valore, vista anche la concorrenza. Come riportato da Gazzetta.it, l’Empoli sembra essere piombata sui due gioielli bianconeri ...