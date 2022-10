Una linea di abiti e di accessori per far sentire le donne uniche | il sogno di Manuela Sulis

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)ha un: creare unadi abbigliamento per tutte le. Lei è una giovane influencer di origine sarda, 27 anni, piena di energia. La sua più grande passione è la moda, che coltiva da anni ormai. Spirito intraprendente e libero, sempre tesa a migliorare le sue competenze, si "rimbocca" le maniche alla ricerca dell'indipendenza economica durate gli studi in marketing e comunicazione in Emilia e successivamente in Sardegna, terra di origine materna. La terra antica e misteriosa, l'isola ricca di bellezza, rappresenta da sempre un legame con la famiglia e un punto di riferimento da cuinon riesce a stare lontana. Dedita alla sua formazione e disposta al sacrificio e al duro lavoro per mantenersi e per raggiungere i traguardi prefissati, ...