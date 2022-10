Sallusti ha chiesto al suo ex editore di fermarsi

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Anche se le sue parole sono mascherate da toni al miele, dallo stesso direttore di Libero definiti “dolci”, ècontro Berlusconi. Ovvero, l’ex direttore de Il Giornale – di cui Berlusconi stesso era– che, transitato nell’altro punto di riferimento per la stampa di centrodestra, cerca di prendere le distanze dagli ultimi comportamenti del leader di Forza Italia che, nel corso di queste trattative per la formazione del governo a guida Giorgia Meloni, sta effettivamente facendo il bello e il cattivo tempo. Ieri, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’audio con cui Berlusconi informava di aver riallacciato i rapporti con Vladimir Putin, di aver ricevuto in dono alcune casse di vodka e di aver replicato con delle bottiglie di Lambrusco. Secondo, per il suo ex, è ora di ...