L’ex moglie di Cipollini | Sabrina Landucci | «Ora sono sollevata»

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La donna ha parlato a Corriere dello Sera, exdi Mario, ha parlato a Corriera della Sera della recente vicenda giudiziaria.campione del mondo di Ciclismo è stato condannato in primo grado a 3 anni di carcere per maltrattamenti, lesioni e stalking a carico della ex e del suo nuovo compagno., sorella di Marcoex calciatore dell’Inter, ne ha così parlato a Corriere della Sera. Parlando di questi anni, con la vicenda iniziata nel 2017, dice: «Anni difficili e di paura. Avevo l’assoluta volontà di portare avanti il matrimonio. Ero innamorata di quest’uomo e, sbagliando, sopportavo tradimenti, soprusi e violenze. Mi chiedeva scusa, mi giurava che era cambiato. E io volevo crederci ad ogni ...