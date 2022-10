Inhaler | torna in italia con tre date nel 2023

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) INHALER, la giovane band irlandese capitanata da Elijah Hewson,incon trenel: 13 maggio all’Estragon di Bologna, il 14 maggio all’Orion di Roma e il 16 maggio all’Alcatraz di Milano. La band ha pubblicato ieri il nuovo singolo “Love Will Get You There” (Universal) brano che anticipa il nuovo secondo album in uscita il 17 febbraio. La band ha pubblicato ieri il nuovo singolo “Love Will Get You There” (Universal) brano che anticipa l’album in uscirà il prossimo febbraio. Durante l’estate 2022 si sono esibiti in occasioni importanti come Glastonbury sul palco di John Peel più apparizioni a Pinkpop, Nos Alive, BBK Live, Truck, Tramlines, Lollapalooza Chicago, Summer Sonic e uno spettacolo a Dublino, passando anche a Milano ai Magazzini Generali. A giugno gli Inhaler hanno ...