Genoa | Blessin | 'Bravi a regalarci la Roma Puscas e Coda assieme? Ci sarà modo'

L'attualità impone di tornare concentrati sul campionato: le statistiche dicono che ilè la ... Secondo lei quale giocatore ha messo in difficoltà le scelte di" Sappiamo che il tecnico ......in cui Brunori e compagni hanno portato a casa i tre punti è quella della sfida contro il. ... E proprio la partita contro la compagine allenata daè l'ultima sfida che si è conclusa con ...Le dichiarazioni di Alexander Blessin, tecnico del Genoa, dopo la gara di Coppa Italia vinta contro la Spal: “Sono ovviamente contento per il.Il Genoa batte 1-0 la Spal allo Stadio Ferraris nella sfida del terzo turno di Coppa Italia 2022/23. Basta un rigore al Grifone per trovare il passaggio agli ottavi di finale. La mano di Moncini al 45 ...