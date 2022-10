Atp Napoli 2022 | programma | orari e ordine di gioco di giovedì 20 ottobre con Berrettini e Musetti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il, glie l’didel torneo Atp didella giornata di20. Tante partite previste a causa dei problemi avuti dal terreno dinei giorni scorsi, si parte all’arena con Fucsovics contro Zhang. A seguire scenderanno in campo gli azzurri Fabio Fognini, Matteoe Lorenzorispettivamente contro Grenier, Carballes Baena ed uno tra Djere e Gojo. Il primo incontro sul campo d’Avalos, invece, vedrà Francesco Passaro opposto allo statunitense McDonald. Ecco ilcompleto di. ARENA Dalle 10:30 – Fucsovics vs (Q) Zhang A seguire – Grenier vs Fognini A seguire – Carballes Baena vs (2) (WC) ...