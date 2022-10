Uomini e Donne | Federico Dainese fa una figuraccia | Gianni Sperti e Maria De Filippi lo distruggono

Witty TV

, Federico Nicotera esce in esterna con Alice e... Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di, con la puntata datata 18 ottobre 2022 su Canale 5, che vede il trono ...Niente di illegale: come precisato dalla Bosis si trattava di filmati relativi amaggiorenni impegnati a vivere momenti di passione. Audiovisivi di cui aveva le autorizzazioni per la ... Corteggiatori sotto esame - Uomini e donne Clip | Witty TV Federico Dainese discute con Monica nello studio di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Maria De Filippi lo distruggono. Ecco cosa è successo.Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - Nel nostro Paese, secondo l'Associazione italiana registri tumori (Airtum), il cancro al polmone, con quasi 40mila decessi, è la prima causa di morte per neoplasia n ...