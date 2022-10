Prezzi record | stangata nel carrello della spesa | 2 600 euro in più per ogni famiglia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Saranno sempre di più gli italiani che prima di entrare al supermercato o all'ufficio postale per pagare una bolletta faranno un bel respiro. Come quando si vogliono d'un sol colpo scacciare i cattivi pensieri travestiti da fantasmi. E non potrebbe essere altrimenti a giudicare dall'andamento dell'inflazione. A settembre il costovita ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile e dell'8,9% su base annua (da +8,4% del mese precedente), confermando la stima preliminare, diffusa pochi giorni fa dall'Istat. Nel dettaglio, accelerano idei beni alimentari, per la curacasa epersona (questi ultimi da +9,6% a +10,9%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +7,7% a +8,4%). Dunque, senza fare troppi giri di parole, fare laper assicurarsi di mettere ...

Lo scorso mese i conti sugli scontrini sono stati salati, ben più del settembre dell'anno scorso. Ma non occorre andare così a ritroso per accorgersi della tendenza. Isono saliti di molto anche rispetto ad agosto. A Milano l'inflazione non smette di pesare, con un più 9,2 per cento rispetto a un anno fa e un più 1,3 rispetto al mese precedente.... l'inflazione in città è a livelli; sopra gli anni passati e sopra la media nazionale. "Nel mese di settembre 2022 - si legge - l'indice deial consumo per l'intera collettività (Nic) ...«Arriva la conferma del forte rimbalzo dell'inflazione a settembre, con l'Istat che certifica, confermando la stima preliminare, i livelli record trainaPer cento L'aumento dei prezzi dei beni ...L’ultima fotografia dell’Istat nelle province: a Milano, Brescia e Varese prezzi più alti della media regionale. A incidere sugli aumenti sono le variazioni dei beni alimentari più delle tariffe energ ...