Opposizione in frantumi | scontro totale su Copasir e Vigilanza Rai

(Di martedì 18 ottobre 2022) L'è più disunita che mai. Lo stato dei rapporti tra le tre forze dovrebbero contrastare il governo di centrodestra sembra ai minimi termini. Da una parte Carlo Calenda, che ribadisce che non è possibile un'comune tra chi ha idee diverse e Alessandra Todde dei 5 Stelle netta: «Il Pd? Non ci sono le condizioni per un dialogo». Eppure a sentire Azione, un dialogo tra Pd e M5S ci sarebbe. Almeno sulle nomine istituzionali che impegneranno il Parlamento nella prossima seduta, fissata per domani. In ballo ci sono gli incarichi interni e quelli istituzionali che spettano alle minoranze: vicepresidenti delle Camere, questori, presidenti di giunte e commissioni di garanzia, votati domani a scrutinio segreto. La più delicata delle quali è il, che esercita laparlamentare sui servizi ...

