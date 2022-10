Navalny | la Cassazione conferma la condanna a 9 anni per l’oppositore di Putin

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Appello respinto, Alexeydovrà scontare novedi carcere. La Seconda Corte didella Giurisdizione Generale russa hato laper il principale oppositore diper “frode” e “oltraggio alla corte”.è in carcere in Russia dal gennaio del 2021, quando è stato arrestato non appena ha rimesso piede in Russia dalla Germania, dove era in cura per un avvelenamento che ha fatto a lungo temere per la sua vita e per il quale si sospetta l’intelligence russa. Dopo unaa duee mezzo politicamente motivata, lo scorso marzoè statoto a novecon l’accusa di essersi appropriato indebitamente di denaro donato alla ...