(Di martedì 18 ottobre 2022)ha annunciato la data del suo atteso spettacolo di fine anno. Stiamo parlando di “MA… DIAMOCI DEL TU! SPECIALE CAPODANNO”, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Lo show si terrà sabato 31 dicembre 2022 a Roma al Palazzo dello Sport.le sue paroleracconta così “MA…DIAMOCI DEL TU”: «Darsi del tu oggi è ormai la prassi, mentre il “lei” sembra qualcosa di arcaico e formale. Per dire, quando ti chiamano dal call center per discutere che so, la tariffa telefonica, oppure per proporti di investire l’eredità di pora nonna in cripto valute , usano il lei, probabilmente per renderti più difficile il mandarli a quel paese. Il “lei“ è burocratico, lo si usa con le forze dell’ordine o al comune, ma del resto il ...

ZON

... 15 ottobre 2022 " Ha macinato chilometri, trasformato la notte in giorno, portato in tournee tanta bella gente come Gigi Proietti, Franco Battiato, il cantante brasilianoToquinho,, ...Flora Canto e, un matrimonio da favola Agosto è stato un mese importante per Flora Canto eche hanno coronato il loro sogno: sono diventati moglie e marito . Sui ... Enrico Brignano: ecco l’annuncio che non ti saresti mai aspettato Dopo il grande successo del tour estivo in tutta Italia, Enrico Brignano annuncia il suo atteso spettacolo di fine anno "Ma… Diamoci del tu! Speciale Capodanno", prodotto e organizzato da Vivo Concert ...Enrico Brignano e Flora Canto tornano a scuola per una buona causa, un pomeriggio con un pubblico di giovani spettatori e le loro maestre di nidi, materne, scuole primarie e secondarie di primo grado.