BPPB | Presto Energy per affrontare il rincaro energetico

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Altamura 18 ottobre 2022) - La Banca Popolare di Puglia e Basilicata mette a disposizione dei propri clienti un nuovo prodotto “”, per sostenere le famiglie adi rincari derivati dall'aumento delle bollette per luce e gas. La crisi energetica si sta abbattendo sulle famiglie prima di tutto sotto forma di caro bollette; nell'ultimo anno, infatti, la spesa media di ogni nucleo familiare è cresciuta in maniera esponenziale. La Banca ha deciso di offrire un aiuto concreto, un finanziamento dedicato, rivolto ai clienti, titolari di un mutuo ipotecario residenziale in regolare ammortamento, per far fronte aldelle bollette. L'importo massimo del finanziamento è pari al 150% della somma degli importi delle bollette energetiche pagate negli ultimi ...