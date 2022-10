Pallone d' Oro a Karim Benzema | ' È un momento di grande orgoglio'

'Sono molto orgoglioso di essere arrivato 25esimo ald', questo riconoscimento significa che al Milan facciamo un buon lavoro e ora dobbiamo continuare. L'impatto con la Serie A Non me ...TOP 25D'2022 (tra parentesi le squadre della scorsa stagione) 1. Karim Benzema (Real Madrid) 2. Sadio Mané (Liverpool) 3. Kevin De Bruyne (Manchester City) 4. Robert Lewandowski (Bayern Monaco) ...We and our partners store and/or access information on a device, such as unique IDs in cookies to process personal data. You may accept or manage your choices by clicking below, including your right t ...Grazie Christian Kouamè. E' stato lui, prendendosi la Fiorentina sulle spalle, ad evitare l'ennesima sconfitta. Lui autorfe del gol del pareggio, al 3' della ripresa, dopo il disastroso primo tempo vi ...