L' insurtech bolttech con sede a Singapore si assicura un investimento di Serie B per continuare la rapida crescita globale dell' azienda

Insurzine

... come dimostrano numerosi round di finanziamento realizzati daspecializzate in embedded insurance, comefondata a Singapore ed operante in tutto il mondo Italia inclusa, ...... come dimostrano numerosi round di finanziamento realizzati daspecializzate in embedded insurance, comefondata a Singapore ed operante in tutto il mondo Italia inclusa, ... bolttech si rafforza nel sud est asiatico IBS Intelligence (IBSi) is the world’s only pure-play Financial Technology focused research, advisory, and fintech news analysis firm, with a 30-year track record and clients globally. We take pride ...Tokio Marine is the lead backer for the Series B funding round of embedded insurance specialist Bolttech, which the company said will drive it to a valuation of approximately $1.5bn.