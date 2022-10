Juve | l'attesa per Chiesa è finita | può tornare contro l'Empoli

... di, per il rientro di chi finora non si è visto per niente. Gli infortunati di lungo corso, ... Verosimilmente bisognerà aspettarli a gennaio ma questacosì con poca qualità ha ...Il brasiliano si è presentato in mattinata al J Medical per i controlli alla coscia sinistra, ora c'èper capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. . 17 ottobre 2022Il difensore brasiliano della Juve si è sottoposto agli esami dopo l'infortunio accusato nel corso del derby con il Torino ...Tra martedì e giovedì si giocano i sedicesimi, che vedranno in campo sette squadre di Serie A, con le big in attesa di conoscere le proprie ...