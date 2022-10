Anna Tatangelo in lacrime sul palco | davanti a tutti Poi il gesto che spacca il cuore

(Di lunedì 17 ottobre 2022)indurante il concerto. La scena è stata ripresa e postata su Tik Tok e vede la cantate di Sora commuoversi fino alle. Tornata sula poche settimane dal grave lutto che ha colpito la sua famiglia, non ce l’ha fatta a trattenersi. A settembre scorsoha perso la sua mamma. La signora Palmira Vinci si è spenta all’età di 67 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia. La cantante in alcune interviste tv l’aveva definita “un carrarmato”, proprio perché lottava senza mai perdersi d’animo. Leggi anche: “Che ha detto?”., battuta choc per lei durante il programma tv. E gelo in studioin...

Today.it

A poche settimane dalla morte di sua madre, la cantante le dedica un brano e non trattiene la ...Ascolta questo articolo Tutti conoscono in Italia, e nel mondo, la coppia che era composta dae Gigi D'Alessio . I due, dopo 14 anni di fidanzamento, nel marzo 2020 hanno annunciato la loro separazione definitiva . Dal loro amore è nato anche un figlio. La storia tra i due fu ... Anna Tatangelo in lacrime al concerto, la canzone per la mamma morta: video Anna Tatangelo sul palco di Acquaviva delle Fonti si è esibita avanti una folla urlante, una fan ha ripreso l’esibizione sulle note di La più ...Anna Tatangelo non è riuscita a trattenere le lacrime sul palco quando è arrivato il momento di cantare La più bella, la canzone dedicata alla madre.