Anagni. Fugge alla vista dei Carabinieri. Raggiunto e bloccato ne prende uno a morsi. 50enne di origini ghanesi in manette

TG24.info

... è stato sorpreso dalla reazione della malcapitata, che con le urla ha attirato l'attenzione di un militare dell'Esercito e di un carabiniere della compagnia di, che liberi dal servizio, erano ... Anagni – Sorpreso all’interno di un’attività morde un carabiniere, arrestato In manette. Un litigio è finito in accoltellamento in un locale a Costa Volpino e un uomo di 59 anni è ricoverato in gravi condizioni a Brescia. Il suo… Leggi ...«Per parlare di dritto della giustizia ci si metterebbe poco, per il rovescio ci vuole di più». Con queste parole il Presidente aggiunto della Corte dei conti Tommaso Miele ...